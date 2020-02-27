В українки в Італії діагностували коронавірус Covid-19

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Четвер, 27 лютого 2020, 02:03

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований серед українців в Італії.

Джерело: мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі, передають італійські портали Cremonaoggi, Fanpage

Пряма мова: "Кілька днів тому дівчина прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів".

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії. Уже є перші жертви (11 в Італіїта 1 у Франції).
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованихіз Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Евакуйовані з Уханя – міста, з якого поширився COVID 2019, – уже 7-й день проходять обсервацію (спостереження) у Нових Санжарах Полтавської області. У них проявів хвороби не спостерігається.
  • Натомість від грипувпродовж зими померли 48 громадян України, за останній тиждень (17-23 лютого) стало відомо про десять летальних випадків унаслідок грипу. Усі померлі не мали щеплень від грипу.

Теми: коронавірус Італія


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