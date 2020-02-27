Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований серед українців в Італії.

Джерело: мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі, передають італійські портали Cremonaoggi, Fanpage

Пряма мова: "Кілька днів тому дівчина прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів".

Передісторія: