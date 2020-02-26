В обсервації у Нових Санжарах "екватор", усе спокійно – заступник голови МОЗ
В евакуйованих із Китаю громадян за половину часу обсервації не виявили симптомів хвороби, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем.
Джерело: брифінг прем’єр-міністра Олексія Гончарука та Віктора Ляшка на підсумками засідання уряду
Пряма мова Віктора Ляшка: "Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції. Ми маємо перші результати досліджень проб зразків людей, які перебувають у Нових Санжарах – вони негативні (…).
В обсервації ми маємо сьогодні екватор, сьома доба – все спокійно. Людей із симптомами гострої респіраторної інфекції немає. Ранковий медичний огляд не зафіксував ні в кого підвищення температури".
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії. Уже є перші жертви (11 в Італії та 1 у Франції).
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.