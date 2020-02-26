Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В обсервації у Нових Санжарах "екватор", усе спокійно – заступник голови МОЗ

Середа, 26 лютого 2020, 13:30
В обсервації у Нових Санжарах екватор, усе спокійно – заступник голови МОЗ

В евакуйованих із Китаю громадян за половину часу обсервації не виявили симптомів хвороби, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем.

Джерело: брифінг прем’єр-міністра Олексія Гончарука та Віктора Ляшка на підсумками засідання уряду

Пряма мова Віктора Ляшка: "Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції. Ми маємо перші результати досліджень проб зразків людей, які перебувають у Нових Санжарах – вони негативні (…).

В обсервації ми маємо сьогодні екватор, сьома доба – все спокійно. Людей із симптомами гострої респіраторної інфекції немає. Ранковий медичний огляд не зафіксував ні в кого підвищення температури".

Читайте також Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії. Уже є перші жертви (11 в Італії та 1 у Франції).
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяНові СанжариМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: