В обсервації у Нових Санжарах "екватор", усе спокійно – заступник голови МОЗ

В евакуйованих із Китаю громадян за половину часу обсервації не виявили симптомів хвороби, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, призначений головним санітарним лікарем.

Джерело: брифінг прем’єр-міністра Олексія Гончарука та Віктора Ляшка на підсумками засідання уряду

Пряма мова Віктора Ляшка: "Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції. Ми маємо перші результати досліджень проб зразків людей, які перебувають у Нових Санжарах – вони негативні (…).

В обсервації ми маємо сьогодні екватор, сьома доба – все спокійно. Людей із симптомами гострої респіраторної інфекції немає. Ранковий медичний огляд не зафіксував ні в кого підвищення температури".