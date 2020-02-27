Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.

Источник: мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли, передают итальянские порталы Cremonaoggi, Fanpage

Прямая речь: "Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей".\

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