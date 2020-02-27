Денісова б’є на сполох: у полонених у РФ та Криму українців погіршився стан здоров’я  

У незаконно утримуваних громадян України на території окупованого Криму та Росії Едема Смаілова та Шабана Умерова суттєво погіршився стан здоров’я.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової належного реагування на порушення прав громадян України та терміново вжити заходів з метою їх відновлення. Зокрема, сприяти проведенню повного медичного обстеження обох громадян України та невідкладно надати кваліфіковану лікарську допомогу.

Прошу представників міжнародних правозахисних організацій та місій вжити дієвих заходів задля відновлення прав незаконно утримуваних громадян України та не допускати їх порушення".

Деталі: Денісова повідомила, що в Умерова, який утримається в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", хронічні проблеми з серцем.

Він скаржиться на сильний серцевий біль, який посилюється у вечірній час. Тривале ненадання лікування може призвести до інфаркту. Тюремний лікар-терапевт також підтвердив наявне у нього захворювання серця.

У Смаілова, який утримується в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", через неналежні умови тримання загострився хронічний гайморит.

Крім того адміністрація СІЗО ігнорує його звернення щодо надання окуляр для зору.