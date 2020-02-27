Денисова бьет тревогу: в пленных в РФ и Крыму украинцев ухудшилось состояние здоровья

В незаконно удерживаемых граждан Украины на территории оккупированного Крыма и России Эдема Смаилова и Шабана Умерова существенно ухудшилось состояние здоровья.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления. В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь.

Прошу представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения".

Детали: Денисова сообщила, что в Умерова, который находится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", хронические проблемы с сердцем.

Он жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливается в вечернее время. Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся у него заболевание сердца.

У Смаилова, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", из-за ненадлежащих условий содержания обострился хронический гайморит.

Кроме того администрация СИЗО игнорирует его обращения о предоставлении очков для зрения.