Денисова бьет тревогу: в пленных в РФ и Крыму украинцев ухудшилось состояние здоровья

В незаконно удерживаемых граждан Украины на территории оккупированного Крыма и России Эдема Смаилова и Шабана Умерова существенно ухудшилось состояние здоровья.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой надлежащего реагирования на нарушения прав граждан Украины и срочно принять меры для их восстановления. В частности, способствовать проведению полного медицинского обследования обоих граждан Украины и безотлагательно оказать квалифицированную врачебную помощь.

Прошу представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения".

Детали: Денисова сообщила, что в Умерова, который находится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", хронические проблемы с сердцем.

Он жалуется на сильную сердечную боль, которая усиливается в вечернее время. Длительное непредоставление лечения может привести к инфаркту. Тюремный врач-терапевт также подтвердил имеющееся у него заболевание сердца.

У Смаилова, который содержится в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", из-за ненадлежащих условий содержания обострился хронический гайморит.

Кроме того администрация СИЗО игнорирует его обращения о предоставлении очков для зрения.

Предыстория:

29 января 2020 года на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала противоборствующей стороне новый список своих граждан, которых хочет вернуть из ОРДЛО.

По словам президента Владимира Зеленского, на оккупированной территории и РФ незаконно удерживают более более 200 граждан Украины.

Команда Владимира Зеленского добилась уже двух обменов: 7 сентября 2019 года Россия выдала Киеву военнопленных моряков и политзаключенных по формуле "35 на 35", а 29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.

Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, были обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.

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