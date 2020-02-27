Люди в масках і формі "Нацдружин" рознесли Жмеринську міскраду і побили поліцейських

Чоловіки в масках і уніформі "Нацдружин" увірвалися у приміщення Жмеринської міськради та намагалися завадити проведенню чергової сесії.

Джерело: пресслужба поліції Вінницької області, Укрінформ

Деталі: 27 лютого близько 11 години понад 20 невідомих осіб в масках увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці та намагалися завадити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські.

Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна.

За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало вісім поліцейських та четверо осіб, які вчиняли правопорушення. Їм надається медична допомога.

11 осіб затримано.

Джерело у міськраді припускає, що спроба невідомих увірватися до сесійної зали пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака і, ймовірно, організована його опонентами.

На опубліковних в мережі фото і відео інциденту видно, що нападники одягнуті у куртки з написом "Національні дружини".

У "Національних дружинах" з приводу інциденту заявили, що у Жмеринці "тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради".

Вони пояснили, що у Жмеринській міськраді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі нібито хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу і позвали "Національні дружини" на допомогу.

Дослівно: "В.о. міського голови Жмеринки Юрій Світлак відомий кримінальними методами ведення справ у місті, він регулярно залякує місцевих жителів за допомогою найнятих тітушек. Так, днями тітушки Світлака знесли намет громадської організації "Відверто про корупцію, малою правдою до великих змін", яка проводила соціологічне опитування щодо корупції у місті. Найманці побили дівчат, які знаходилися у наметі, зламали обладнання.

Цей інцидент став точкою неповернення стосовно корупційних оборудок Світлака та свавілля його посіпак у місті. Громада вийшла на протест. Місцеві жителі боялися за свою безпеку, тому звернулися до "Національних дружин" по захист".