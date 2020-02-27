Люди в масках и форме "Нацдружин" разнесли Жмеринский горсовет и побили полицейских

Мужчины в масках и униформе "Нацдружин" ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии.

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области, Укринформ

Детали: 27 февраля около 11:00 более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.

Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь.

11 человек задержаны.

Источник в горсовете предполагает, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий в. о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.

На опубликовних в сети фото и видео инцидента видно, что нападавшие одеты в куртки с надписью "Национальные дружины".

В "Национальных дружинахх" по поводу инцидента заявили, что в Жмеринке "титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию городского совета".

Они объяснили, что в Жмеринском горсовете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий в. о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. Местные жители якобы хотели прийти на заседание, чтобы выразить свою позицию по этому поводу и позвали "Национальные дружины" на помощь.

Дословно: "И.о. городского головы Жмеринки Юрий Свитлак известный криминальными методами ведения дел в городе, он регулярно запугивает местных жителей с помощью нанятых титушек. Так, на днях титушки Свитлака снесли палатку общественной организации "Откровенно о коррупции, малой правдой к большим переменам", которая проводила социологический опрос о коррупции в городе. Наемники избили девушек, которые находились в палатке, сломали оборудование.

Этот инцидент стал точкой невозврата относительно коррупционных сделок Свитлака и произвола его приспешников в городе. Община вышла на протест. Местные жители боялись за свою безопасность, поэтому обратились к "Национальным дружинам" за защитой".