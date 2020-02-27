Люди в масках и форме "Нацдружин" разнесли Жмеринский горсовет и побили полицейских

Мужчины в масках и униформе "Нацдружин" ворвались в помещение Жмеринского горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии.

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области, Укринформ

Детали: 27 февраля около 11:00 более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета в Жмеринке и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские.

Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь.

11 человек задержаны.

Источник в горсовете предполагает, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий в. о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

На опубликовних в сети фото и видео инцидента видно, что нападавшие одеты в куртки с надписью "Национальные дружины".