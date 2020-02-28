Порошенко через суд вимагає закрити справу ДБР, бо "нема події злочину"

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що 28 лютого Шевченківський суд зобов’язав слідчого Державного бюро розслідувань закрити справу відносно нього за підписання Мінських угод через відсутність події злочину.

Джерело: заява Порошенка під ДБР 28 лютого

Пряма мова: "Ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду Києва. 10 хв тому суддя прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам у закритті кримінальної справи, по якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована. Суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину.

У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки з Банкової. Володимире Олександровичу, займіться функціями президента: захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей. І не ставайте Януковичем. У нього дуже погане було минуле. І майбутнє теж нерадісне".

Деталі: Порошенко закликав Зеленського залишити у спокої судову і правоохоронну систему, які мають бути незалежними, бо те, що всі "чули на плівках колишнього (керівника ДБР – ред.) Труби – це щоденне втручання у роботу слідчих і суддів, і це кримінальний злочин".

Він також додав, що не братиме участі у шоу, але як законослухняний українець буде ходити на допити і доводити, що "правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни-агресора Російської Федерації".

Що було раніше: 27 лютого п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в ДБР без застосування силового приводу.

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