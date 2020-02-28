Порошенко через суд вимагає закрити справу ДБР, бо "нема події злочину"

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:13

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що 28 лютого Шевченківський суд зобов’язав слідчого Державного бюро розслідувань закрити справу відносно нього за підписання Мінських угод через відсутність події злочину.

Джерело: заява Порошенка під ДБР 28 лютого

Пряма мова: "Ми з нашими адвокатами щойно повернулися з Шевченківського суду Києва. 10 хв тому суддя прийняла рішення скасувати постанову слідчого про відмову нам у закритті кримінальної справи, по якій ми сьогодні запрошені на допит. Постанова скасована. Суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину.

У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки з Банкової. Володимире Олександровичу, займіться функціями президента: захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей. І не ставайте Януковичем. У нього дуже погане було минуле. І майбутнє теж нерадісне".

Деталі: Порошенко закликав Зеленського залишити у спокої судову і правоохоронну систему, які мають бути незалежними, бо те, що всі "чули на плівках колишнього (керівника ДБР – ред.) Труби – це щоденне втручання у роботу слідчих і суддів, і це кримінальний злочин".

Він також додав, що не братиме участі у шоу, але як законослухняний українець буде ходити на допити і доводити, що "правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України і застосувати санкції проти країни-агресора Російської Федерації".

Що було раніше: 27 лютого п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в ДБР без застосування силового приводу. 

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Ірина Балачук, УП
Теми: Порошенко ДБР допит суд


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