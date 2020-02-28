Порошенко через суд требует закрыть дело ГБР, потому что "нет события преступления"

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Пятница, 28 февраля 2020, 11:13

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что 28 февраля Шевченковский суд обязал следователя Государственного бюро расследований закрыть дело в отношении него за подписание Минских соглашений из-за отсутствия состава преступления.

Источник: заявление Порошенко возле ГБР 28 февраля

Прямая речь: "Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. 10 мин назад судья принял решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

У меня нет никаких иллюзий. Они снова будут не выполнять решение суда. Они снова будут выполнять указания с Банковой. Владимир Александрович, займитесь функциями президента: защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей. И не становитесь Януковичем. У него очень плохое было прошлое. И будущее тоже безрадостное". 

Детали: Порошенко призвал Зеленского оставить в покое судебную и правоохранительную системы, которые должны быть независимыми, ибо то, что все "слышали на пленках бывшего (руководителя ГБР, – ред.) Трубы – это ежедневное вмешательство в работу следователей и судей, и это уголовное преступление".

Он также добавил, что не будет участвовать в шоу, но как законопослушный украинец будет ходить на допросы и доказывать, что "правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать мировую коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны-агрессора Российской Федерации".

Что было раньше: 27 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР без применения силового привода. 

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Предыстория:

  • 21 февраля Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.
  • Защита назвала решение политическими и обжаловала их в 5-ти инстанциях.
  • Исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенко ГБР допрос суд


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