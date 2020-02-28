Атака РФ в Сирії: Загороднюк терміново поговорив з міністром оборони Туреччини

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:20
Anadolu

Міністр оборони України у телефонній розмові із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорив атаку армії президента Сирії Башара Асада та Росії у сирійському місті Ідліб.

Джерело: Facebook-сторінка Загороднюка

Дослівно: "Вранці говорив по телефону з міністром національної оборони Турецької республіки паном Хулусі Акаром.

Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській республіці.

Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу".

Деталі: Загороднюк сказав турецькому колезі, що поділяє почуття скорботи з Туреччиною, адже в Україні, де шостий рік триває війна на Сході, яку спонсорує РФ, як ніде розуміють це.

Міністр від імені Міноборони висловив співчуття, а пораненим турецьким військовослужбовцям побажав якнайшвидшого одужання.

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини. 
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Українська правда
Теми: Туреччина Сирія Росія Міноборони Україна


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