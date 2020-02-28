Атака РФ в Сирії: Загороднюк терміново поговорив з міністром оборони Туреччини

Міністр оборони України у телефонній розмові із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорив атаку армії президента Сирії Башара Асада та Росії у сирійському місті Ідліб.

Джерело: Facebook-сторінка Загороднюка

Дослівно: "Вранці говорив по телефону з міністром національної оборони Турецької республіки паном Хулусі Акаром.

Висловив співчуття з приводу загибелі та поранення турецьких військових внаслідок обстрілу, скоєного режимом Башара Асада за підтримки збройних сил Росії в Сирійській Арабській республіці.

Вчорашня жахлива трагедія вкотре засвідчила, що дії Російської Федерації не мають кордонів та становлять загрозу для всього світу".

Деталі: Загороднюк сказав турецькому колезі, що поділяє почуття скорботи з Туреччиною, адже в Україні, де шостий рік триває війна на Сході, яку спонсорує РФ, як ніде розуміють це.

Міністр від імені Міноборони висловив співчуття, а пораненим турецьким військовослужбовцям побажав якнайшвидшого одужання.

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