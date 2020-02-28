Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции
Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.
Источник: Facebook-страница Загороднюка
Дословно: "Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром.
Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике.
Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира".
Детали: Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.
Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.
Предыстория:
- 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
- Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
- В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
- В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
- Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.