Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции

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Пятница, 28 февраля 2020, 15:20

Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.

Источник: Facebook-страница Загороднюка

Дословно: "Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром.

Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике.

Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира".

Детали: Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.

Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.

Украинская правда


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