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Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции

Пятница, 28 февраля 2020, 14:20
Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции
Anadolu

Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.

Источник: Facebook-страница Загороднюка

Дословно: "Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром.

Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике.

Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира".

Детали: Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.

Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.

Предыстория:

  • 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
  • В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
  • В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
  • Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Украинская правда
Темы: ТурцияСирияРосcияМинобороныУкраина
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