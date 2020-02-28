Інститут нацпам'яті хоче покарати харківських депутатів, які "відновили" проспект Жукова

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:47

Український інститут національної пам’яті звернеться до правоохоронних органів через рішення Харківської міської ради 26 лютого про перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова.

Джерело: пресслужба УІНП

Пряма мова: "Інститут невідкладно звернеться до правоохоронних органів. Наполягатимемо на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону осіб".

Деталі: В Інституті заявили, що рішення міськради "провокує війни пам’яті, ображає пам’ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства".

Там наголосили, що називання проспекту іменем маршала Георгія Жукова порушує частину 6 статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", оскільки Жуков обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.

Також УІНП заявив, що рішення міськради може використати Росія в своїй інформаційно-пропагандистській кампанії, зокрема може спробувати просувати міфи про "спільну історичну долю росіян та українців", "Велику Вітчизняну війну".

Рішення про повернення проспекту ім’я Жукова обійдеться харків’янам у 100 000 гривень, заявили в Інституті, оскільки потрібно буде змінити таблички.

Довідка: Петро Григоренко (1907-1987) – генерал-майор радянської армії, який став дисидентом; ветеран Другої світової війни, начальник штабу 8-ї стрілецької дивізії 4-го Українського фронту, правозахисник.

Передісторія:

  • 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
  • 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив адміністративний позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, пославшись на порушення процедури: не було громадського обговорення.
  • Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
  • 26 лютого Харківська міськрада знову проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.

Українська правда
Теми: Харків історія місцева влада


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