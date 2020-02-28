Інститут нацпам'яті хоче покарати харківських депутатів, які "відновили" проспект Жукова
Український інститут національної пам’яті звернеться до правоохоронних органів через рішення Харківської міської ради 26 лютого про перейменування проспекту Петра Григоренка на маршала Жукова.
Джерело: пресслужба УІНП
Пряма мова: "Інститут невідкладно звернеться до правоохоронних органів. Наполягатимемо на персональній відповідальності усіх причетних до порушення закону осіб".
Деталі: В Інституті заявили, що рішення міськради "провокує війни пам’яті, ображає пам’ять про ветеранів Другої світової війни, є незаконним і не сприяє консолідації суспільства".
Там наголосили, що називання проспекту іменем маршала Георгія Жукова порушує частину 6 статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", оскільки Жуков обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.
Також УІНП заявив, що рішення міськради може використати Росія в своїй інформаційно-пропагандистській кампанії, зокрема може спробувати просувати міфи про "спільну історичну долю росіян та українців", "Велику Вітчизняну війну".
Рішення про повернення проспекту ім’я Жукова обійдеться харків’янам у 100 000 гривень, заявили в Інституті, оскільки потрібно буде змінити таблички.
Довідка: Петро Григоренко (1907-1987) – генерал-майор радянської армії, який став дисидентом; ветеран Другої світової війни, начальник штабу 8-ї стрілецької дивізії 4-го Українського фронту, правозахисник.
Передісторія:
- 19 червня 2019 року Харківська міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова попри мітинги.
- 5 вересня Харківський окружний адмінсуд задовольнив адміністративний позов різних політиків і політсил про скасування рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова, пославшись на порушення процедури: не було громадського обговорення.
- Харківська міськрада подала апеляцію. 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
- 26 лютого Харківська міськрада знову проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Георгія Жукова.