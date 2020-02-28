Институт нацпамяти хочет наказать харьковских депутатов, которые "возобновили" проспект Жукова

Украинский институт национальной памяти обратится в правоохранительные органы из-за решения Харьковского городского совета 26 февраля об переименования проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова.

Источник: пресс-служба УИНП

Прямая речь: "Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц".

Детали: В Институте заявили, что решение горсовета "провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества".

Там отметили, что названия проспекта имени маршала Георгия Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", поскольку Жуков занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

Также УИНП заявил, что решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы о "общую историческую судьбу русских и украинцев", "Великую Отечественную войну".

Решение о возвращении проспекта имя Жукова обойдется харьковчанам в 100 тисяч гривен, заявили в Институте, поскольку нужно будет изменить таблички.

Справка: Петр Григоренко (1907-1987) - генерал-майор советской армии, стал диссидентом; ветеран Второй мировой войны, начальник штаба 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, правозащитник.

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