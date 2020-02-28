Институт нацпамяти хочет наказать харьковских депутатов, которые "возобновили" проспект Жукова
Украинский институт национальной памяти обратится в правоохранительные органы из-за решения Харьковского городского совета 26 февраля об переименования проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова.
Источник: пресс-служба УИНП
Прямая речь: "Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц".
Детали: В Институте заявили, что решение горсовета "провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества".
Там отметили, что названия проспекта имени маршала Георгия Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", поскольку Жуков занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.
Также УИНП заявил, что решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы о "общую историческую судьбу русских и украинцев", "Великую Отечественную войну".
Решение о возвращении проспекта имя Жукова обойдется харьковчанам в 100 тисяч гривен, заявили в Институте, поскольку нужно будет изменить таблички.
Справка: Петр Григоренко (1907-1987) - генерал-майор советской армии, стал диссидентом; ветеран Второй мировой войны, начальник штаба 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, правозащитник.
Предыстория:
- 19 июня 2019 Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова несмотря на митинги.
- 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск различных политиков и политических сил об отмене решения горсовета о возвращении проспекту имени Жукова, сославшись на нарушение процедуры: не было общественного обсуждения.
- Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту.
- 26 февраля Харьковский горсовет снова проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.