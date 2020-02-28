Коронавірус: президент Монголії після зустрічі з Сі Цзіньпіном ліг в лікарню

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:31

Президент Монголії Халтмаагійн Баттулга після зустрічв з главою КНР Сі Цзіньпіном ліг в лікарню на карантин.

Джерело: Монгольське інформаційне агентство Montsame

Деталі: Баттулга поміщений окремо в столичну клініку, а супроводжуючі його особи - голова МЗС, начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій, глава Адміністрації президента і радник президента з питань зовнішньої політики, відправлені до спеціального реабілітаційного санаторія.

Як пише монгольське агентство, у президента і офіційних осіб, що супроводжували його в ході візиту, узятий тест на коронавірус в міжнародному аеропорту Чингіз Хаана.

Вони відправлені в ізоляцію на 14 днів згідно з правилами і порядками комплексних заходів щодо запобігання проникнення коронавірусу в країну.

У Китаї президент Монголії провів один день.

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 

Теми: коронавірус Монголія Китай


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