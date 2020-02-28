Коронавирус: президент Монголии после встречи Си Цзиньпином лег в больницу
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином лег в больницу на карантин.
Источник: Монгольское информационное агентство Montsame
Детали: Баттулга помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица –глава МИД, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, глава Администрации президента и советник президента по внешней политике, отправлены в специальный реабилитационный санаторий.
Как пишет монгольское агентство, у президента и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на коронавирус в международном аэропорту Чингис хаана.
Они отправлены в изоляцию на 14 дней согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения коронавируса в страну.
В Китае президент Монголии провел один день.
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Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.
- В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.