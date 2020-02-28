Коронавирус: президент Монголии после встречи Си Цзиньпином лег в больницу

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином лег в больницу на карантин.

Источник: Монгольское информационное агентство Montsame

Детали: Баттулга помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица –глава МИД, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, глава Администрации президента и советник президента по внешней политике, отправлены в специальный реабилитационный санаторий.

Как пишет монгольское агентство, у президента и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на коронавирус в международном аэропорту Чингис хаана.

Они отправлены в изоляцию на 14 дней согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения коронавируса в страну.

В Китае президент Монголии провел один день.

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