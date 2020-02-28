У ще одної українки, яка приїхала з Італії, не виявили коронавірус

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 18:17

Вірусологи не виявили хворобу Covid-19 в українки, що повернулася з Італії.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook

Дослівно: "За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати"

Деталі: Як зазначають у ЦГЗ, вірусологічна референс-лабораторія не виявила у її зразку нової коронавірусної інфекції.

Що було раніше: 27 лютого прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали в медзаклад для перевірки на коронавірус.

У той же день 63-річну українку з Делятина, яка перебувала півроку в Італії, госпіталізували через підозру на коронавірус.

Раніше також у двох мешканців Чернівецької області, які приїхали з Італії та яких госпіталізували з пневмонією, не виявили інфекції коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія


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