В Києві госпіталізували українку, яка прилетіла з Італії
Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали до одного з медичних закладів Києва для перевірки на коронавірус.
Джерело: УНІАН з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка
Пряма мова: "Вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".
Деталі: Демченко розказав, що на всіх напрямках прикордонниками здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом.
За його словами, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну. Це робиться для того щоб виявити тих осіб, у яких можуть бути симптоми захворювання, щоб у подальшому їх оглянули медики.
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Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.