В Києві госпіталізували українку, яка прилетіла з Італії

11412 переглядів
П'ятниця, 28 лютого 2020, 15:57

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали до одного з медичних закладів Києва для перевірки на коронавірус.

Джерело: УНІАН з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка

Пряма мова: "Вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".

Деталі: Демченко розказав, що на всіх напрямках прикордонниками здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом.

За його словами, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну. Це робиться для того щоб виявити тих осіб, у яких можуть бути симптоми захворювання, щоб у подальшому їх оглянули медики.

Читайте також: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Теми: коронавірус Київ Італія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перший британець помер від коронавірусу 28 лютого 2020, 16:36
Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни 28 лютого 2020, 16:22
В Івано-Франківську госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус – ЗМІ 28 лютого 2020, 16:18
Усі новини
Головні новини
Атака РФ в Сирії: Загороднюк терміново поговорив з міністром оборони Туреччини
НАТО звернувся до Росії і Асада через ситуацію в Сирії
Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"
ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело
Усі новини
Досвід

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь

Медицина

Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"