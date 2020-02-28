В Києві госпіталізували українку, яка прилетіла з Італії

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" зафіксували в українки, яка повернулась з Італії, підвищену температуру, жінку передали до одного з медичних закладів Києва для перевірки на коронавірус.

Джерело: УНІАН з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка

Пряма мова: "Вчора в аеропорту "Бориспіль" у громадянки України, яка прилетіла з Італії, була підвищена температура, її передали медикам і вона була направлена в один із медичних закладів Києва. Наскільки мені відомо, то не підтверджується її захворювання на коронавірус, там ГРВІ, але остаточно щодо стану здоров’я цієї громадянки можуть сказати тільки медики".

Деталі: Демченко розказав, що на всіх напрямках прикордонниками здійснюється посилений контроль людей, які слідують в Україну, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування і на адміністративній межі з Кримом.

За його словами, за час посиленого контролю на кордонах температурному скринінгу було піддано близько 160 тисяч осіб, які слідували в Україну. Це робиться для того щоб виявити тих осіб, у яких можуть бути симптоми захворювання, щоб у подальшому їх оглянули медики.

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