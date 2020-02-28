У еще одной украинки, которая приехала из Италии, не обнаружили коронавирус

Вирусологи не обнаружили болезнь Covid-19 в украинке, что вернулась из Италии.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook

Дословно: "За подозрениями на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведено лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты".

Детали: Как отмечают в ЦОС, вирусологическая референс-лаборатория не обнаружила у нее образца новой коронавирусной инфекции.

Что было раньше: 27 февраля пограничники в аэропорту "Борисполь" зафиксировали, что украинка, которая вернулась из Италии, имела повышенную температуру, женщину передали в медучреждение для проверки на коронавирус.

В тот же день 63-летнюю украинку с Делятина, которая находилась полгода в Италии, госпитализировали по подозрению на коронавирус.

Ранее также у двух жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и которых госпитализировали с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавирус.