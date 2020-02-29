Міністр зовнішніх справ Вадим Пристайко не виключає своєї відставки та заявляє про готовність залишити посаду у будь-який час.

Джерело: Пристайко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Прямолінійно якщо запитати, чи готовий я до відставки, так, готовий. Я був готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував стати міністром закордонних справ. Я розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди."

Деталі: За словами очільника МЗС, відбором на посаду керівника відомства має займатись голова Офісу президента Андрій Єрмак, бо це його робота. Остаточне рішення за президентом. "Що стосується, чи підбирається на мою посаду хтось, очевидно, що так. Завжди має бути зрозуміло, хто має взятись за роботу, якщо не конкретна людина", – сказав Пристайко.

Щодо чуток про конфлікт із Єрмаком, то міністр вважає, що вони із керівником ОП просто представники різних підходів до ведення дипломатії. Пристайко – традиційної, Єрмак – нетрадиційної. Останній підхід, за словами очільника МЗС, теж є результативним.

Водночас головний дипломат не вважає, що Єрмак "пасеться на його полі", оскільки має багато власних обов’язків.

"Я думаю, що зараз Андрій Єрмак, який зайнявся Офісом президента, він отримав значно більше завдань, ніж у нього було до цього і дійсно на важливих напрямках зовнішньої політики. У нього зараз значно зменшилась можливість займатись зовнішньою політикою (через нову посаду і обов’яки – УП). Я не вважаю зараз, що умовно Єрмак "пасеться на моєму полі". Нам є достатньо чим займатись кожному", – пояснив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

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