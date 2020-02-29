Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает своей отставки и заявляет о готовности покинуть пост в любое время.

Источник: Пристайко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда."

Детали: По словам главы МИД, отбором на должность руководителя ведомства должен заниматься глава Офиса президента Андрей Ермак, потому что это его работа. Окончательное решение за президентом. "В случае, подбирается ли на мою должность кто-то, очевидно, что да. Всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу, если не конкретный человек ", – сказал Пристайко.

Относительно слухов о конфликте с Ермаком, то министр считает, что они с руководителем ОП просто представители разных подходов к ведению дипломатии. Пристайко – традиционного, Ермак – нетрадиционного. Последний подход, по словам главы МИД, также является результативным.

В то же время главный дипломат не считает, что Ермак "пасется на его поле", поскольку имеет много собственных обязанностей.

"Я думаю, что сейчас Андрей Ермак, который занялся Офисом президента, он получил гораздо больше задач, чем у него было до этого и действительно на важных направлениях внешней политики. У него сейчас значительно уменьшилась возможность заниматься внешней политикой (из-за новой должности – УП). Я не считаю сейчас, что условно Ермак "пасется на моем поле". Нам достаточно чем заниматься каждому ", - объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Знать больше: Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?

ПереЗЕвантаження. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука

Напомним: