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США думають, як допомогти Туреччині в Сирії

Субота, 29 лютого 2020, 04:14
США думають, як допомогти Туреччині в Сирії

Сполучені Штати підтримують позицію Туреччини у конфлікті в Сирії та вивчають можливості надання допомоги Анкарі. 

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на держсекретаря США Майка Помпео

Пряма мова: "Сполучені Штати взаємодіють з турецькими союзниками і розглядають варіанти надання допомоги Туреччині в боротьбі з цією агресією, оскільки ми прагнемо запобігти подальшому прояву жорстокості режимом Асада і Росією, а також полегшити гуманітарні страждання в Ідлібі".

Деталі: За словами Помпео, Штати будуть робити все можливе, щоб завадити режиму Асада реінтегруватися до міжнародної спільноти та вимагатимуть від Сирії припинити вогонь у місті Ідліб.

Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
  • У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
  • У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини. 
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.

Українська правда

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Теми: СиріяСШАРосіяТуреччина
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