США думають, як допомогти Туреччині в Сирії
Субота, 29 лютого 2020, 04:14
Сполучені Штати підтримують позицію Туреччини у конфлікті в Сирії та вивчають можливості надання допомоги Анкарі.
Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на держсекретаря США Майка Помпео
Пряма мова: "Сполучені Штати взаємодіють з турецькими союзниками і розглядають варіанти надання допомоги Туреччині в боротьбі з цією агресією, оскільки ми прагнемо запобігти подальшому прояву жорстокості режимом Асада і Росією, а також полегшити гуманітарні страждання в Ідлібі".
Деталі: За словами Помпео, Штати будуть робити все можливе, щоб завадити режиму Асада реінтегруватися до міжнародної спільноти та вимагатимуть від Сирії припинити вогонь у місті Ідліб.
Знати більше: "Війна на трьох: що означає протистояння між Туреччиною, Росією і Сирією"
Передісторія:
- 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
- Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
- У Міноборони Росії заявляють, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.
- У Туреччині зазначають, що попередили РФ заздалегіть про місця дислокації частин своїх збройних сил у Ідлібі, але попри це, потрапила під удари Асада і РФ. Міноборони Туреччини повідомляло, що у секторі, який потрапив під обстріл, не перебували жодні збройні угруповання опозиції, лише ЗС Туреччини.
- Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.
Українська правда