США думають, як допомогти Туреччині в Сирії

Сполучені Штати підтримують позицію Туреччини у конфлікті в Сирії та вивчають можливості надання допомоги Анкарі.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на держсекретаря США Майка Помпео

Пряма мова: "Сполучені Штати взаємодіють з турецькими союзниками і розглядають варіанти надання допомоги Туреччині в боротьбі з цією агресією, оскільки ми прагнемо запобігти подальшому прояву жорстокості режимом Асада і Росією, а також полегшити гуманітарні страждання в Ідлібі".

Деталі: За словами Помпео, Штати будуть робити все можливе, щоб завадити режиму Асада реінтегруватися до міжнародної спільноти та вимагатимуть від Сирії припинити вогонь у місті Ідліб.

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