США думают, как помочь Турции в Сирии

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Суббота, 29 февраля 2020, 05:14

Соединенные Штаты поддерживают позицию Турции в конфликте в Сирии и изучают возможности оказания помощи Анкаре.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео

Прямая речь: "Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе".

Детали: По словам Помпео, Штаты будут делать все возможное, чтобы помешать режиму Асада реинтегрироваться в международное сообщество и требовать от Сирии прекратить огонь в городе Идлиб.

Знать больше: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией"

Предыстория:

  • 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
  • В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
  • В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
  • Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Украинская правда
Темы: Сирия США Росcия Турция


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