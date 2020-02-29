США думают, как помочь Турции в Сирии

Соединенные Штаты поддерживают позицию Турции в конфликте в Сирии и изучают возможности оказания помощи Анкаре.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео

Прямая речь: "Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе".

Детали: По словам Помпео, Штаты будут делать все возможное, чтобы помешать режиму Асада реинтегрироваться в международное сообщество и требовать от Сирии прекратить огонь в городе Идлиб.

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