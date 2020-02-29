Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных

2732 просмотра
Суббота, 29 февраля 2020, 09:57

Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.

Источник: турецкое агентство Анадолу

Дословно: "Согласно сообщению Министерства национальной обороны республики, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника".

Детали: Ведомство также опубликовало видео уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо "военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками".

Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных.

Знать больше: "Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией"

Предыстория:

  • 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
  • В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
  • В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
  • Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Темы: Турция Сирия Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
США думают, как помочь Турции в Сирии 29 февраля 2020, 05:14
Атака РФ в Сирии: Загороднюк срочно поговорил с министром обороны Турции 28 февраля 2020, 15:20
Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев 28 февраля 2020, 11:40
Все новости
Главные новости
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных
Пристайко не исключает своей отставки
Арахамия об изменениях в Кабмине: Назначения Тигипко не будет
Коронавирус: Во Франции советуют воздержаться от рукопожатий при встрече
Все новости
Образование

Уроки без мороки: как помочь своим детям в учебе, советует Барбара Окли

интервью

Актер Вячеслав Довженко: Не верю, что у нас массовый зритель тупой

безопасность

Поломи череп: сетью ширится опасный челендж среди школьников

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!