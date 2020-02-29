Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных
Суббота, 29 февраля 2020, 08:57
Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.
Источник: турецкое агентство Анадолу
Дословно: "Согласно сообщению Министерства национальной обороны республики, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.
Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника".
Детали: Ведомство также опубликовало видео уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо "военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками".
Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных.
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Предыстория:
- 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
- Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары.
- В Минобороны России заявляют, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступающих боевиков.
- В Турции отмечают, что предупредили РФ заранее о местах дислокации частей своих вооруженных сил в Идлибе, но несмотря на это, попали под удары Асада и РФ. Минобороны Турции сообщало, что в секторе, который попал под обстрел, не было никаких вооруженных группировок оппозиции, только ВС Турции.
- Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.