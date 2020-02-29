Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных

Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.

Источник: турецкое агентство Анадолу

Дословно: "Согласно сообщению Министерства национальной обороны республики, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника".

Детали: Ведомство также опубликовало видео уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо "военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками".

Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных.

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