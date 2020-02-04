Труба знову позивається проти Зеленського і ДБР

Роман Труба повторно звернувся із позовами до Верховного суду та Окружного адміністративного суду Києва із оскарженням свого звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: коментар адвоката Труби Василя Медвідя Українській правді

Пряма мова: "4 лютого 2020 року зареєстрували повторний позов у Верховний суд про визнання протиправним і нечинним указу президента України і в Окружний адміністративний суд Києва – позов до Державного бюро розслідувань щодо визнання протиправним та скасування наказу Державного бюро розслідувань від 28 грудня 2019 року про припинення повноважень Труби Романа Михайловича на посаді директора Державного бюро розслідувань і поновлення його на роботі".

Деталі: Адвокат наполягає, що перед поданням попереднього позову, він і його клієнт уважно вивчали законодавство і прийшли до висновку, що об’єднання вимог до і президента, і до ДБР в одному провадженні є можливим

Він додав, що цього разу вони врахували побажання Верховного суду.

На питання, чи просить захист Труби також виплатити йому зарплату з моменту звільнення, адвока відповів, що жодних майнових вимог у жодному позові не заявлено.

Що було раніше: Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його попередній позов до президента про визнання протиправним його звільнення.

Суд прийняв таке рішення, оскільки в позові були об`єднані вимоги, частина яких (позов до президента, – ред.) підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції, а інша (позов до ДБР) – Окружному адміністративному суду міста Києва.

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