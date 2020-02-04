Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба знову позивається проти Зеленського і ДБР

Вівторок, 4 лютого 2020, 20:49
Труба знову позивається проти Зеленського і ДБР

Роман Труба повторно звернувся із позовами до Верховного суду та Окружного адміністративного суду Києва із оскарженням свого звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: коментар адвоката Труби Василя Медвідя Українській правді

Пряма мова: "4 лютого 2020 року зареєстрували повторний позов у Верховний суд про визнання протиправним і нечинним указу президента України і в Окружний адміністративний суд Києва – позов до Державного бюро розслідувань щодо визнання протиправним та скасування наказу Державного бюро розслідувань від 28 грудня 2019 року про припинення повноважень Труби Романа Михайловича на посаді директора Державного бюро розслідувань і поновлення його на роботі".

Деталі: Адвокат наполягає, що перед поданням попереднього позову, він і його клієнт уважно вивчали законодавство і прийшли до висновку, що об’єднання вимог до і президента,  і до ДБР в одному провадженні є можливим

Він додав, що цього разу вони врахували побажання Верховного суду.

На питання, чи просить захист Труби також виплатити йому зарплату з моменту звільнення, адвока відповів, що жодних майнових вимог у жодному позові не заявлено.

Що було раніше: Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його попередній позов до президента про визнання протиправним його звільнення.

Суд прийняв таке рішення, оскільки в позові були об`єднані вимоги, частина яких (позов до президента, – ред.) підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції, а інша (позов до ДБР) – Окружному адміністративному суду міста Києва.

Читайте також: Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. директора бюро нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
  • Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
  • 28 січня Труба повідомив, що оскаржує своє звільнення в суді.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрубаДБРсудЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Труба
НАБУ завершило розслідування щодо "правої руки Труби"
Верховний суд відмовився повертати Трубі крісло глави ДБР
Труба: Влада збирається оголосити мені підозру. Відповім жорстко
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: