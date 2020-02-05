Справа Шеремета: Дугарь і Антоненку продовжили арешти на 2 місяці
Суд продовжив запобіжні заходи двом підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета: Андрію Антоненку і Яні Дугарь.
Джерело: Засідання Печерського суду Києва
Деталі: За поданням прокуратури Дугарь продовжили нічний домашній арешт до 4 квітня, Антоненку продовжили арешт у СІЗО також до 4 квітня.
Антоненко просив змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не пов'язаний із триманням під вартою.
У суді на стороні захисту виступив музикант Олександр Положинський, який працював разом з ним. Він був свідком того, як у 2016 році підозрюваному подарували корпус від міни.
Положинський назвав Антоненка "талановитим музикантом, хорошим другом, добряком", "людиною слова", запевнив, що чоловік не буде переховуватись.
Сам Антоненко наполягав, що до 2017 року, до підписання контракту зі Збройними силами, він займався виключно музикою, зокрема, викладав.
Також на суді прокурор демонстрував зображення "Гітлера-Діда Мороза" з Facebook-сторінки Атоненка, зазначаючи, що це модифіковані зображення Адольфа Гітлера. Це, на думку слідства, мало підтвердити націоналістичні мотиви Антоненка.
Зала це зустріла сміхом.
Що було раніше: 3 лютого Печерський районний суд відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинуввід вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб (наразі вручено всього три підозри): медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- 24 січня суд відпустив Дугарь під нічний домашній арешт.
- Спочатку суд арештував Кузьменкота Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівкупід авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.