Справа Шеремета: Дугарь і Антоненку продовжили арешти на 2 місяці

Суд продовжив запобіжні заходи двом підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета: Андрію Антоненку і Яні Дугарь.

Джерело: Засідання Печерського суду Києва

Деталі: За поданням прокуратури Дугарь продовжили нічний домашній арешт до 4 квітня, Антоненку продовжили арешт у СІЗО також до 4 квітня.

Антоненко просив змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не пов'язаний із триманням під вартою.

У суді на стороні захисту виступив музикант Олександр Положинський, який працював разом з ним. Він був свідком того, як у 2016 році підозрюваному подарували корпус від міни.

Положинський назвав Антоненка "талановитим музикантом, хорошим другом, добряком", "людиною слова", запевнив, що чоловік не буде переховуватись.

Сам Антоненко наполягав, що до 2017 року, до підписання контракту зі Збройними силами, він займався виключно музикою, зокрема, викладав.

Також на суді прокурор демонстрував зображення "Гітлера-Діда Мороза" з Facebook-сторінки Атоненка, зазначаючи, що це модифіковані зображення Адольфа Гітлера. Це, на думку слідства, мало підтвердити націоналістичні мотиви Антоненка.

Зала це зустріла сміхом.

Що було раніше: 3 лютого Печерський районний суд відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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