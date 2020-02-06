Справа про погрози Зеленському: суд дозволив ДБР вилучити "докази" на двох телеканалах

Суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити у двох телеканалів документи і записи, що стосуються ефірів, в яких волонтерка Маруся Звіробій коментувала свої нібито погрози президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: рішення судді Печерського райсуду Києва Світлани Шапутько від 21 січня

Деталі: Йдеться про телеканал ATR, який показав інтерв’ю зі Звіробій 31 жовтня, та 5 канал, де волонтерка виступала 5 листопада.

Слідчі кажуть, що в цих ефірах волонтерка коментувала свої висловлювання, в яких правоохоронці побачили погрози Зеленському.

Тому, на думку ДБР, записи інтерв’ю містять відомості, що "прямо вказують на умисел" Звіробій вчинити злочини та "можуть бути використані як доказ".

Суд дозволив слідчим вилучити копії відеозаписів та документів про осіб, які брали участь в ефірах (редакційних завдань, запрошень, листів).

Дозвіл судді дійсний протягом тридцяти днів і не підлягає оскарженню. У засіданнях, в яких були ухвалені обидва рішення, не було представників телеканалів.

У разі, якщо слідчі зустрінуться із супротивом, суддя може дозволити обшуки для отримання потрібних ДБР речей і документів.

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