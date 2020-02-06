Справа про погрози Зеленському: суд дозволив ДБР вилучити "докази" на двох телеканалах
Суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити у двох телеканалів документи і записи, що стосуються ефірів, в яких волонтерка Маруся Звіробій коментувала свої нібито погрози президенту Володимиру Зеленському.
Джерело: рішення судді Печерського райсуду Києва Світлани Шапутько від 21 січня
Деталі: Йдеться про телеканал ATR, який показав інтерв’ю зі Звіробій 31 жовтня, та 5 канал, де волонтерка виступала 5 листопада.
Слідчі кажуть, що в цих ефірах волонтерка коментувала свої висловлювання, в яких правоохоронці побачили погрози Зеленському.
Тому, на думку ДБР, записи інтерв’ю містять відомості, що "прямо вказують на умисел" Звіробій вчинити злочини та "можуть бути використані як доказ".
Суд дозволив слідчим вилучити копії відеозаписів та документів про осіб, які брали участь в ефірах (редакційних завдань, запрошень, листів).
Дозвіл судді дійсний протягом тридцяти днів і не підлягає оскарженню. У засіданнях, в яких були ухвалені обидва рішення, не було представників телеканалів.
У разі, якщо слідчі зустрінуться із супротивом, суддя може дозволити обшуки для отримання потрібних ДБР речей і документів.
Передісторія:
- 1 листопада Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій, які під час стріму говорили про поїздку президента Володимира Зеленського на передову і зазначали, що там "може взірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Пізніше Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканності з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента). Але ГПУ заявила, що завернула проєкт підозри назад до ДБР для усунення недоліків.
- Сама Федина зазначила, що вважає підготовку їй підозри свідченням існування режиму президента Володимира Зеленського.
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань нардепа Федини та волонтерки Звіробій на адресу Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза, то йтиметься про ув’язнення.
- 5 лютого Федину викликали на 6 лютого до ДБР для вручення підозри.