Федина прийшла на допит в ДБР і кличе Зеленського на розмову
Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова: "Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене — допит".
Деталі: За її словами, президент Володимир Зеленський "так і не наважився" зустрітися з нею і Марусею Звіробій.
"Я ще раз звертаюся до президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося", - заявила Федина.
Що було раніше: Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.
Слідство вважає, що Федина була у змові й 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції зі львівської кав’ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.
У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо:
- Софія Федина й "Маруся Звіробій" (Олена Біленька") є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
- 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру "Звіробій"-Біленькій, їй інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). ДБР клопотало про особисте зобов’язання як запобіжний захід для "Звіробій".
- На 6 лютого ДБР викликало і Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.
- 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав "Марусі Звіробій" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зобов’язав її носити електронний браслет.