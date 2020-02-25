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Федина прийшла на допит в ДБР і кличе Зеленського на розмову

Вівторок, 25 лютого 2020, 12:00
Федина прийшла на допит в ДБР і кличе Зеленського на розмову

Народний депутат Софія Федина прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

Джерело:  Укрінформ

Пряма мова: "Підозру мені було вручено раніше, сьогодні у мене — допит".

Деталі: За її словами, президент Володимир Зеленський "так і не наважився" зустрітися з нею і Марусею Звіробій.

"Я ще раз звертаюся до президента Зеленського: якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова від 26 жовтня 2019 року, - я запрошую на відкриту зустріч, з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося", - заявила Федина.

Що було раніше: Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Слідство вважає, що Федина була у змові й 26 жовтня 2019 року під час онлайн-трансляції зі львівської кав’ярні "висловила усні погрози вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо:

  • Софія Федина й "Маруся Звіробій" (Олена Біленька") є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
  • 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру "Звіробій"-Біленькій, їй інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). ДБР клопотало про особисте зобов’язання як запобіжний захід для "Звіробій".
  • На 6 лютого ДБР викликало і Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.
  • 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав "Марусі Звіробій" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зобов’язав її носити електронний браслет.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФединаДБРЗеленський
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