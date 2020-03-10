Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд обрав Федині запобіжний захід

Вівторок, 10 березня 2020, 13:48
Суд обрав Федині запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від "Євросолідарності" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Джерело: засідання суду

Деталі: Сторона обвинувачення просила для Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Суддя Крістіна Константінова задовольнила клопотання прокуратури частково та застосувала до Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням певних обов'язків.

Федина має прибувати у визначений час до слідчого, прокурора, не відлучатися за межі Києва і області без дозволу слідчого, прокурара або суду, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та роботи.

У задоволенні інших клопотань (здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та носити електронний засіб контролю) суд відмовив.

Адвокат Федини заявив, що вона є нардепом, тож здавати паспорти їй не можна, бо вона не зможе представляти Україну на міжнародній арені.

Федина сказала, що у разі запобіжного заходу не зможе їздити до хворого батька і доглядати за ним. А також сказала, що багато подорожує за кордон як нардеп, і вилучення закордонного паспорту обмежить її депутатські повноваження.

Нардеп під час своєї промови у суді ледь не розплакалась. За її словами, перш за все, вона залишається волонтером, а вже потім нардепом.

Пряма мова: "Я волонтер. Мені неодноразово мої колеги депутати казали, що я тепер політик і мушу говорити не як волонтер, а як політик. Допоки йде війна в моїй державі, допоки моїх захисників вбивають я залишаюся передусім волонтером. І так, я буду говорити все, що на мою думку, зможе допомогти захистити військовослужбовців.

Я вважаю, що кожен із нас завинив перед кожним із військовослужбовців.  

Президент, головнокомандуючий, проста людина, журналіст, будь-хто не має права некоректно говорити з тими, хто пішов добровільно у найважчі часи, не маючи зброї, боронити Україну, а тим паче некоректно з нашими захисниками не має права говорити людина, яка 4 рази ухилялася від повістки і не пішла служити в армію".

Після її слів у залі засідання прихильники Федини скандували: "Софія".

Передісторія:

  • Софія Федина й "Маруся Звіробій" (Олена Біленька") є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
  • 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру "Звіробій"-Біленькій, їй інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). ДБР клопотало про особисте зобов’язання як запобіжний захід для "Звіробій".
  • 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав "Марусі Звіробій" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зобов’язав її носити електронний браслет.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ФединаЄвропейська солідарністьВерховна Радасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Федина
Федина прийшла на допит в ДБР і кличе Зеленського на розмову
Чим може обернутися для Зеленського справа Софії Федини та Марусі Звіробій
Нардепці Федині вручили підозру за "погрози президенту"
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: