Суд обрав Федині запобіжний захід
Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від "Євросолідарності" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Джерело: засідання суду
Деталі: Сторона обвинувачення просила для Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Суддя Крістіна Константінова задовольнила клопотання прокуратури частково та застосувала до Федини запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням певних обов'язків.
Федина має прибувати у визначений час до слідчого, прокурора, не відлучатися за межі Києва і області без дозволу слідчого, прокурара або суду, повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та роботи.
У задоволенні інших клопотань (здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та носити електронний засіб контролю) суд відмовив.
Адвокат Федини заявив, що вона є нардепом, тож здавати паспорти їй не можна, бо вона не зможе представляти Україну на міжнародній арені.
Федина сказала, що у разі запобіжного заходу не зможе їздити до хворого батька і доглядати за ним. А також сказала, що багато подорожує за кордон як нардеп, і вилучення закордонного паспорту обмежить її депутатські повноваження.
Нардеп під час своєї промови у суді ледь не розплакалась. За її словами, перш за все, вона залишається волонтером, а вже потім нардепом.
Пряма мова: "Я волонтер. Мені неодноразово мої колеги депутати казали, що я тепер політик і мушу говорити не як волонтер, а як політик. Допоки йде війна в моїй державі, допоки моїх захисників вбивають я залишаюся передусім волонтером. І так, я буду говорити все, що на мою думку, зможе допомогти захистити військовослужбовців.
Я вважаю, що кожен із нас завинив перед кожним із військовослужбовців.
Президент, головнокомандуючий, проста людина, журналіст, будь-хто не має права некоректно говорити з тими, хто пішов добровільно у найважчі часи, не маючи зброї, боронити Україну, а тим паче некоректно з нашими захисниками не має права говорити людина, яка 4 рази ухилялася від повістки і не пішла служити в армію".
Після її слів у залі засідання прихильники Федини скандували: "Софія".
Передісторія:
- Софія Федина й "Маруся Звіробій" (Олена Біленька") є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.
- 6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань вручив повідомлення про підозру "Звіробій"-Біленькій, їй інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). ДБР клопотало про особисте зобов’язання як запобіжний захід для "Звіробій".
- 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав "Марусі Звіробій" запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зобов’язав її носити електронний браслет.