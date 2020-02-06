"Плівки Гончарука": Зеленський мав суперечку з Дубінським, СБУ зробила 25 виїмок

Президент Володимир Зеленський сказав депутатам "Слуга народу", що йому точно відомо, що запис розмов прем‘єр-міністра Олексія Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів телеканалу "1+1".

Джерело: співрозмовники "Української правди" в "Слузі народу", голова фракції Давид Арахамія в коментарі УП

Деталі: На засіданні фракції 6 лютого ексгендиректор "1+1 Олександр Ткаченко звернувся до президента з претензією через обшуки в будівлі холдингу. Його підтримав депутат і ведучий "1+1" Олександр Дубінський. Обоє обурювалися, що журналістів не можна обшукувати.

На це Зеленський відповів, що має точну інформацію, що до монтування записів, які були оприлюднені, причетні журналісти каналу. За його даними, запис монтували прямо на робочих комп‘ютерах.

На це Дубінський сказав, що людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем‘єр-міністр, і що це робота журналістів публікувати такі дані. Зеленський йому заперечив.

Пряма мова співрозмовника УП: "Зеленський сказав, що журналісти мали самі звернутися до СБУ й допомагати слідву з‘ясувати, хто веде записи в режимних об‘єктах. Президент натякав, що між працівниками УДО та журналістами була змова".

Додатково: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що СБУ зробила 25 виїмок в Управлінні держохорони, міністерствах, багато людей пройшли поліграф, слідчий процес триває.