Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві

Фігуранту "справи бронежилетів", технологу ТОВ "НВП Темп 3000" повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, технолог товариства сприяв засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні 61 677 000 гривень.

Бюджетні кошти були витрачені на бронежилети "Корсар М3с 1-4", які не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили технологу виробника про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Що передувало: 11 листопада 2019 року заарештували генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів.

12 грудня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід фігуранту "справи бронежилетів", начальнику управління контролю якості ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Михайлу Каморянському.

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