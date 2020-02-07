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Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві

П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:58
Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві

Фігуранту "справи бронежилетів", технологу ТОВ "НВП Темп 3000" повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, технолог товариства сприяв засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні 61 677 000 гривень. 

Бюджетні кошти були витрачені на бронежилети "Корсар М3с 1-4", які не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили технологу виробника про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Що передувало: 11 листопада 2019 року заарештували генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів. 

12 грудня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід фігуранту "справи бронежилетів", начальнику управління контролю якості ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Михайлу Каморянському.

Передісторія:

  • В кінці червня 2019 року Держбюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 мільйонів гривень.
  • За даними слідства, було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
  • У липні були оприлюднені розмови працівників Міноборони, які закупили бронежилети "Корсар М3с 1-4 класу захисту" і при цьому знали, що вони прострілюються.
  • 5 листопада слідчі ДБР оголосили про підозру п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Українська правда
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