Справа бронежилетів: технологу виробника повідомили про підозру в шахрайстві
Фігуранту "справи бронежилетів", технологу ТОВ "НВП Темп 3000" повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Джерело: ДБР
Деталі: За даними слідства, технолог товариства сприяв засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні 61 677 000 гривень.
Бюджетні кошти були витрачені на бронежилети "Корсар М3с 1-4", які не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили технологу виробника про підозру за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Що передувало: 11 листопада 2019 року заарештували генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів.
12 грудня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід фігуранту "справи бронежилетів", начальнику управління контролю якості ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Михайлу Каморянському.
Передісторія:
- В кінці червня 2019 року Держбюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 мільйонів гривень.
- За даними слідства, було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
- У липні були оприлюднені розмови працівників Міноборони, які закупили бронежилети "Корсар М3с 1-4 класу захисту" і при цьому знали, що вони прострілюються.
- 5 листопада слідчі ДБР оголосили про підозру п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.