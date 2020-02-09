Стрілянина у Мукачеві: Затримано 7 осіб, які "планували встановити контроль над регіоном"

На Закарпатті в ході спецоперації затримано сім членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, пресслужба прокуратури Закарпатської області

Дослівно: "У суботу, 8 лютого, у с. Нижні Ворота (Закарпатська обл.) затримали лідера та членів злочинного угрупування. Учасники ОЗУ були озброєні, тому правоохоронці прийняли рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділ КОРД та роту особливого призначення поліції області".

"Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили озброєний опір та намагалися втекти з місця події. В результаті спецоперації ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Деталі: За повідомленням правоохоронців, лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучено транспортні засоби та зброю.

Після проведення відповідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та повідомлення затриманим про підозру.

Наразі слідчо-оперативні дії тривають.

Спецоперацію для затримання учасників ОЗУ було проведено за участю оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції, спецпризначенців, співробітників СБУ, детективів ГУНП спільно з прокуратурою області.

Разом з тим у прокуратурі Закарпаття повідомили, що в ході спецоперації було затримано двох осіб, які спробували травмувати правоохоронців.

Дослівно: "При під’їзді до посту "Нижні Ворота оперативниками УСР спільно із співробітниками Нацполіції зупинено для перевірки автомобілі, у яких, за оперативною інформацією, могли переміщатись причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві. Всупереч законним вимогам правоохоронців водії автівок намагались втекти з місця події та спробували здійснити наїзд на правоохоронців".

"Мотиви і обставини злочину будуть перевірятись у рамках кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу)".

Деталі: Водіїв – мешканців Закарпаття та Вінничини - затримано у порядку ст. 208 КПК України.

В ході проведеного огляду було вилучено зброю та набої до них, автомобілі "Mercedes-Benz" та "Toyota Land Cruiser" вилучено на штраф майданчик.



фото - нацполіція

Що передувало:

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про затримання силовиками кількох осіб у Воловецькому районі, які, ймовірно, пов'язані зі стріляниною у Мукачеві.

Затримання автомобілів на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 відбулося близько 22:00 на посту поліції у с. Нижні Ворота.

Нагадаємо,