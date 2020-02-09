Родини героїв Небесної сотні звернулися до Зеленського через "реванш диктатури"
Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо ознак реваншу диктатури в Україні.
Джерело: відкрите звернення ГО Родини "Небесної сотні"
Дослівно: "Ми, представники родин героїв Небесної сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності та її активних учасників, ветеранів російсько-української війни, обурені ознаками реваншу диктатури, які стають дедалі більш демонстративними в сьогоднішній Україні.
Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців".
Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот", про "громадянську війну"; зневажається українська мова, культура, історія.
На жаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв, завдяки яким і вона, до речі, існує".
Деталі: Родини героїв Небесної сотні зазначають, що їхнє звернення від 24 січня з проханням про організацію зустрічі з керівництвом держави залишилося без реагування.
На зустрічі вони хотіли обговорити свої вимоги та питання, серед яких: скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова; оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо; запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до ДБР з Офісу Генерального прокурора; законодавчу заборону включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності.
Передісторія:
- 20 січня тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази на призначення заступників – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
- Конкурс на посади заступників директора ДБР був оголошений напередодні нового року і з порушенням законодавства.
- Крім того, Бабікова призначили всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків. Вони закликали протидіяти його призначенню через "очевидний прямий конфлікт інтересів".
- Адвокат працював в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, Бабіков особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.
- 8 лютого колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебували під домашнім арештом через звинувачення у розстрілах на Майдані та були передані в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до Києва. Вони назвали Революцію Гідності державним переворотом та закликали скасувати закон про амністію майданівців та "забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року".