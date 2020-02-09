Родини героїв Небесної сотні звернулися до Зеленського через "реванш диктатури"

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Неділя, 9 лютого 2020, 22:28

Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо ознак реваншу диктатури в Україні.

Джерело: відкрите звернення ГО Родини "Небесної сотні"

Дослівно: "Ми, представники родин героїв Небесної сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності та її активних учасників, ветеранів російсько-української війни, обурені ознаками реваншу диктатури, які стають дедалі більш демонстративними в сьогоднішній Україні.

Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців".

Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот", про "громадянську війну"; зневажається українська мова, культура, історія.

Нажаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв, завдяки яким і вона, до речі, існує".

Деталі: Родини героїв Небесної сотні зазначають, що їхнє звернення від 24 січня з проханням про організацію зустрічі з керівництвом держави залишилося без реагування.

На зустрічі вони хотіли обговорити свої вимоги та питання, серед яких: скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова; оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо; запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до ДБР з Офісу Генерального прокурора; законодавчу заборону включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності.

Українська правда
Теми: Майдан Зеленський Разумков Дмитро Рябошапка


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