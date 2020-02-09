Родини героїв Небесної сотні звернулися до Зеленського через "реванш диктатури"
Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо ознак реваншу диктатури в Україні.
Джерело: відкрите звернення ГО Родини "Небесної сотні"
Дослівно: "Ми, представники родин героїв Небесної сотні, постраждалих під час подій Революції Гідності та її активних учасників, ветеранів російсько-української війни, обурені ознаками реваншу диктатури, які стають дедалі більш демонстративними в сьогоднішній Україні.
Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців".
Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот", про "громадянську війну"; зневажається українська мова, культура, історія.
Нажаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв, завдяки яким і вона, до речі, існує".
Деталі: Родини героїв Небесної сотні зазначають, що їхнє звернення від 24 січня з проханням про організацію зустрічі з керівництвом держави залишилося без реагування.
На зустрічі вони хотіли обговорити свої вимоги та питання, серед яких: скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова; оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо; запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до ДБР з Офісу Генерального прокурора; законодавчу заборону включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності.