Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США заборонили в’їзд іноземцям, які раніше відвідували Іран

Неділя, 1 березня 2020, 00:57
США заборонили в’їзд іноземцям, які раніше відвідували Іран

У рамках боротьби із поширенням коронавірусу COVID-19 США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані. 

Джерело: CNBC

Деталі: Це пов’язано із тим, що в Ірані зафіксована велика кількість випадків зараження вірусом. Наразі там захворіли 593 особи, 43 із яких померли. 

За словами віцепрезидента США Майка Пенса, влада також планує підвищити рівень небезпеки на поїздки в окремі регіони Італії та Південної Кореї, де також спалах коронавірусу. 

Що передувало: У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання. 
  • 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.

Українська правда
Теми: коронавірусСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: