США заборонили в’їзд іноземцям, які раніше відвідували Іран

У рамках боротьби із поширенням коронавірусу COVID-19 США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані.

Джерело: CNBC

Деталі: Це пов’язано із тим, що в Ірані зафіксована велика кількість випадків зараження вірусом. Наразі там захворіли 593 особи, 43 із яких померли.

За словами віцепрезидента США Майка Пенса, влада також планує підвищити рівень небезпеки на поїздки в окремі регіони Італії та Південної Кореї, де також спалах коронавірусу.

Що передувало: У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

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