США заборонили в’їзд іноземцям, які раніше відвідували Іран

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Неділя, 1 березня 2020, 01:57

У рамках боротьби із поширенням коронавірусу COVID-19 США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані. 

Джерело: CNBC

Деталі: Це пов’язано із тим, що в Ірані зафіксована велика кількість випадків зараження вірусом. Наразі там захворіли 593 особи, 43 із яких померли. 

За словами віцепрезидента США Майка Пенса, влада також планує підвищити рівень небезпеки на поїздки в окремі регіони Італії та Південної Кореї, де також спалах коронавірусу. 

Що передувало: У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання. 
  • 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.

Українська правда
Теми: коронавірус США


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