США заборонили в’їзд іноземцям, які раніше відвідували Іран
У рамках боротьби із поширенням коронавірусу COVID-19 США вводять заборону на в’їзд іноземцям, які протягом останніх двох тижнів були в Ірані.
Джерело: CNBC
Деталі: Це пов’язано із тим, що в Ірані зафіксована велика кількість випадків зараження вірусом. Наразі там захворіли 593 особи, 43 із яких померли.
За словами віцепрезидента США Майка Пенса, влада також планує підвищити рівень небезпеки на поїздки в окремі регіони Італії та Південної Кореї, де також спалах коронавірусу.
Що передувало: У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.
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Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання.
- 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.