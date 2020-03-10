В Італії за добу на коронавірус захворіли майже 2 тисячі осіб

За весь час поширення китайського коронавірусу захворіли 113 605 осіб, вилікувались – 63 663.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Жертвами COVID-2019 стали 4012 людей.

Із них 463 смерті в Італії, 327 – в Ірані, 53 – в Південній Кореї, 28 – в Іспанії, 19 – у Франції, 17 – в Японії.

Лідером за темпами заражень є Італія. Нині там 9172 людини підхопили вірус. Водночас 9 березня там нарахували 7375 заражених.

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