В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек

За все время распространения китайского коронавируса заболели 113 605 человек, вылечились – 63663.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.

Из них 463 смерти в Италии, 327 – в Иране, 53 – в Южной Корее, 28 – в Испании, девятнадцатого Франции, 17 – в Японии.

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. В то же время 9 марта там насчитали 7375 зараженных.

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Напомним: