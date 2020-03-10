В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек

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Вторник, 10 марта 2020, 03:58

За все время распространения китайского коронавируса заболели 113 605 человек, вылечились – 63663.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.

Из них 463 смерти в Италии, 327 – в Иране, 53 – в Южной Корее, 28 – в Испании, девятнадцатого Франции, 17 – в Японии.

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. В то же время 9 марта там насчитали 7375 зараженных.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия


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