Турчинов розказав, як дзвонив Путіну під час анексії Криму

Олександр Турчинов, який після втечі експрезидента України Віктора Януковича з країни в 2014 році виконував обов'язки глави держави, розказав, як блефував у переговорах з російською стороною під час анексії Росією Криму.

Джерело: інтерв’ю Турчинова Крим.Реалії

Пряма мова: "Російський Генштаб дав ультиматум нашим кримським підрозділам, які не зрадили присязі – вони повинні до 12 години ночі скласти зброю. Мені треба було виграти час будь-яким шляхом. Тому, робити нічого, я спробував зателефонувати Путіну через спецзв'язок в Кремль...

Мені кажуть, що він не буде з вами говорити, ви нелегітимний. Ну, Наришкін значить, як спікер. Залишається дві години до ультиматуму. Я тоді йому сказав, що я попереджаю, вони (українські військові в Криму – ред.) отримали команду стріляти на поразку. Я інформую всі посольства про те, що Росія готує штурм українських військових частин. Вся кров за цей штурм лежатиме на вас. І, в результаті, вони (російські військові – ред.) не пішли на штурм"

Деталі: Турчинов розказав, що Наришкін погрожував йому, що якщо в Криму будуть гинути російськомовні, росіяни, то "вони нас, як військових злочинців там шукатимуть по всьому світу".

На аргумент, що російські війська немають ніяких підстав для перебування на території України, Наришкін заявив, що "підстави будуть".

Турчинов зазначив, що цей блеф із його боку дав час українським військовим провести мобілізацію, озброїти армію, підготувати сили і засоби для відкидання російської атаки, яку очікували вже з півночі і сходу.

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Нагадаємо: У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували частини українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.