Турчинов рассказал, как звонил Путину во время аннексии Крыма

Александр Турчинов, который после побега экс-президента Украины Виктора Януковича из страны в 2014 году исполнял обязанности главы государства, рассказал, как блефовал в переговорах с российской стороной во время аннексии Россией Крыма.

Источник: интервью Турчинова Крым.Реалии

Прямая речь: "Российский Генштаб предъявил ультиматум нашим крымским подразделениям, которые не изменили присяге – они должны до 12 часов ночи сложить оружие. Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину через спецсвязь в Кремль ...

Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимен. Ну, Нарышкин значит, как спикер. Остается 2 часа до ультиматума. Я тогда ему сказал, что я предупреждаю, они (украинские военные в Крыму – ред.) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они (российские военные – ред.) не пошли на штурм "

Детали: Турчинов рассказал, что Нарышкин угрожал ему, что если в Крыму будут погибать русскоязычные, россияне, то "они нас, как военных преступников там искать будут по всему миру".

На аргумент, что российские войска не имеют никаких оснований для пребывания на территории Украины, Нарышкин заявил, что "основания будут".

Турчинов отметил, что этот блеф с его стороны дал время украинским военным провести мобилизацию, вооружить армию, подготовить силы и средства для отбрасывания российской атаки, которую ожидали уже с севера и востока.

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