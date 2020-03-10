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Українців закликали утриматися від поїздок в Італію

Вівторок, 10 березня 2020, 11:52
Українців закликали утриматися від поїздок в Італію

Громадян України закликали утриматися від поїздок до Італії у зв’язку із поширенням коронавірусу 2019-nCoV.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки".

Деталі: Українців, які перебувають в Італії, закликають бути обережними та обмежити переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на сайті.

Наразі в Італії зареєстрували 9 172 випадків захворювання. Серед хворих - одна українка. Померли - 463 людини, вилікувалися - 724. 

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом
  • Через коронавірус в Італії розширили карантин на всю країну.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусІталіяукраїнціУкраїна
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