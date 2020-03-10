Українців закликали утриматися від поїздок в Італію

Громадян України закликали утриматися від поїздок до Італії у зв’язку із поширенням коронавірусу 2019-nCoV.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки".

Деталі: Українців, які перебувають в Італії, закликають бути обережними та обмежити переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на сайті.

Наразі в Італії зареєстрували 9 172 випадків захворювання. Серед хворих - одна українка. Померли - 463 людини, вилікувалися - 724.

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