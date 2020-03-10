Украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию

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Вторник, 10 марта 2020, 12:52

Граждан Украины призвали воздержаться от поездок в Италию в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику".

Детали: Украинцам, которые находятся в Италии, призывают быть осторожными и ограничить перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на сайте.

Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
  • Из-за коронавируса в Италии расширили карантин на всю страну.

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус Италия украинцы Украина


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