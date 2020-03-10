Противник пошел в атаку на донецком направлении, есть потери

10 марта российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на донецком направлении.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Дословно: "Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ".

Детали: Кроме того, противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ООС.

Отмечается, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

По предварительной информации Минобороны, по состоянию на 12.30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения.

По данным журналиста Юрия Бутусова, бой проходил в Песках и под Авдеевкой.

Почему это важно: В последние дни наблюдается обострение обстановки на фронте. 8 марта боевики обстреляли грузовой автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса: один военный погиб, двое получили ранения, один получил боевое поражение.

9 марта вблизи Талаковки российские оккупанты сбросили на автомобиль медиков гранаты с беспилотника.