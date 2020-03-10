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Grand Princess з коронавірусом на борту пришвартувався у США, пасажири сходять на берег

Вівторок, 10 березня 2020, 13:11
Grand Princess з коронавірусом на борту пришвартувався у США, пасажири сходять на берег

Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом, пристав до берега в США.

Джерело: ВВС

Деталі: Судно, що перевозить 3500 людей із 54 країн (з них 49 українців), пришвартувалося в порту Окленда штат Каліфорнія.

Covid-19 діагностований у дев'ятнадцяти членів екіпажу і двох пасажирів Grand Princess.

Операція зі сходження пасажирів із лайнера має завершитися у вівторок.

Пасажирів, які потребують термінової медичної допомоги, в першу чергу доставлять до лікарні. Потім жителів США, які не потребують лікування, перемістять на військові бази в Каліфорнії, Техасі і Джорджії на 14-денний період ізоляції.

Зазначається, що кілька сотень іноземних пасажирів будуть репатрійовані в свої країни (до цього моменту вони перебуватимуть на судні).

Члени екіпажу судна залишаться на карантині на борту, який відправиться з Окленда, як тільки пасажири висадяться.

Що передувало: Пасажирам лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус, і який зупинився біля узбережжя Північної Каліфорнії, дозволили зійти на берег в порту Окленд.

Передісторія:

  • 7 березня віцепрезидент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера "Grand Princess", який стоїть біля узбережжя США.
  • За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 49 громадян України.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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