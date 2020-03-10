Grand Princess с коронавирусом на борту пришвартовался в США, пассажиры сходят на берег
Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом, пристал к берегу в США.
Источник: ВВС
Детали: Судно, перевозящее 3500 человек из 54 стран (из них 49 украинцев), пришвартовалось в порту Окленда штат Калифорния.
Covid-19 диагностирован у девятнадцати членов экипажа и двух пассажиров Grand Princess.
Операция по схождению пассажиров с лайнера должна завершиться во вторник.
Пассажиров, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в первую очередь доставят в больницу. Затем жители США, не нуждающиеся в лечении, будут перемещены на военные базы в Калифорнии, Техасе и Джорджии на 14-дневный период изоляции.
Несколько сотен иностранных пассажиров будут репатриированы в свои страны.
Члены экипажа судна останутся на карантине на борту, который отправится из Окленда, как только пассажиры высадятся.
Что предшествовало: Пассажирам лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, который остановился у побережья Северной Калифорнии, разрешили сойти на берег в порту Окленд.
Предыстория:
- 7 марта вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США.
- По данным МИД Украины, на лайнере находится 49 граждан Украины.