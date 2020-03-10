Путину открыли путь для переизбрания президентом

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Вторник, 10 марта 2020, 15:07

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Действующий президент России Владимир Путин, выступая перед голосованием, не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Источник: ТАСС, Meduza

Детали: Действующий президент Российской Федерации уверен, что сильная президентская власть необходима России.

Путин уверен, что со временем высшая президентская власть в стране не будет персонифицирована.

Глава российского государства заявил, что сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны.

Путин не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий президента.

Он заверил, что руководствуется исключительно волей народа и интересами страны.

Дополняется...

УП, обновлено от 14:48
Темы: Путин Росcия


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