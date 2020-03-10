Путину открыли путь для переизбрания президентом

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Действующий президент России Владимир Путин, выступая перед голосованием, не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Источник: ТАСС, Meduza, "Украинская правда"

Прямая речь Путина: "Были предложения о том, чтобы нести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента – сделать это на основании того, что граждане проголосуют. Если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится всероссийское голосование – но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. А это, на мой взгляд, также не верно. Не нужно этого делать.

У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными.

Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова, в принципе, тоже понятны. Первое: исключить из Конституции количество сроков, на которое может избираться президент… Формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам… Стабильность в приоритете, когда у страны много проблем – а мы еще не все преодолели после развала Советского Союза.

Но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план выходит возможность изменяемости власти. Она нужна для развития динамики страны. А мы принимаем поправки не на год… И в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.

О будущих поколениях нам нужно подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков.

Второе предложение означает по сути снять ограничение для любого человека, для любого гражданина, включая президента – и разрешить в будущем участвовать в выборах, естественно открытых и конкурентных. Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение и такую поправку – скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля.

Этот вариант был бы возможен при одном условии: если Конституционный СУД Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основанного закона. Мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но отдельные поправки.

В целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала не исчерпала, считают нецелесообразным даже для решения вопросов о президентской власти".

Детали: Путин также назвал нецелесообразными досрочные выборы в Госдуму РФ.

Путин прибыл в Госдуму после внесения депутатами поправок в Конституцию о досрочных выборах в Госдуму РФ и обнулении президентских сроков для участия в выборах главы государства по обновленной Конституции России.

После выступления Путина Госдума поддержала свежую поправку об обнулении президентских сроков. Ее текст раздали депутатам за 20 минут до голосования.

Фракция КПРФ в ГосДуме проголосовала «против» обнуления президентских сроков, предложенного депутатом от «Единой России» В. Терешковой. pic.twitter.com/efqDpCZ0lS — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) March 10, 2020

В поправке говорится, что ограничение двумя президентскими сроками "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента" РФ после изменения Конституции РФ, сколько бы сроков он не был президентом ранее.

Госдума 382 голосами приняла во втором чтении законопроект о поправке к Конституции. Он включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа.

ТАСС

В третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ планируют принять 11 марта.

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