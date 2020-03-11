Українські захисники надали відповідь на обстріл противника біля Пісків. У результаті дій бійців Об’єднаних сил було ліквідовано та поранено кілька бойовиків та знищено протитанковий ракетний комплекс.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Після закінчення бою, з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці склали до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня важкості".

Деталі: Завдяки застосуванню оптико-електронних приладів наші військові помітили відхід ворога із житлового сектора. Прикривали відхід російські найманці вогнем із своїх позицій.

"Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами", – повідомили в штабі.

Водночас, зазначають військові, також було ліквідовано розрахунок ПТРК, його оператора вбито, іншого важко поранено.

Що передувало: У понеділок, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі. Загинули двоє бійців, ще семеро поранені. Обстріл бойовики вели з-за спин цивільних.