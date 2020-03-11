Украинские защитники дали ответ на обстрел противника у Песков. В результате действий бойцов Объединенных сил было ликвидировано и ранено несколько боевиков и уничтожен противотанковый ракетный комплекс.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "После окончания боя, из пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести".

Детали: Благодаря применению оптико-электронных приборов наши военные заметили отход врага из жилого сектора. Прикрывали отход российские наемники огнем из своих позиций.

"Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами", – сообщили в штабе.

В то же время, отмечают военные, было также ликвидировано расчет ПТРК, его оператора убито, другого тяжело ранено.

Что предшествовало: В понедельник, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Погибли двое бойцов, еще семеро ранены.