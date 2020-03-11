Коронавірус: у США майже тисяча випадків, в Італії – понад 10 тисяч

За час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Водночас померли від спричинених вірусом ускладнень 4284 особи.

Серед країн Європейського Союзу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували в Італії – 10 149. Також лідерами є Франція (1784), Іспанія (1695) та Німеччина (1565).

У Сполучених Штатах зареєстрували 972 випадки інфікування.

За добу в Італії від коронавірусу померли 168 осіб. Кількість смертей у Франції за цей же час із 19 збільшилась до 33 випадків.

Загалом в Італії жертвами COVID-19 стала 631 людина, в Іспанії – 35, США – 23.

Найбільше людей за добу вилікувались у Китаї – 1372. Водночас за цей час там виявили 22 нових випадки та 16 людей померли.

Іран також залишається лідером за темпами поширення хвороби. За добу там наявність COVID-2019 підтвердили у 881 особи. Вилікувались – 337.

Окрім того, у Південній Кореї за добу зареєстрували 35 нових хворих. Проте із лікарень виписали 129 осіб.

Також вперше зафіксований випадок зараження у Туреччині.

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Нагадаємо: