Коронавірус: у США майже тисяча випадків, в Італії – понад 10 тисяч
За час поширення коронавірусу зареєстровано 118 745 випадків інфікування, вилікувано 65 740 осіб.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Водночас померли від спричинених вірусом ускладнень 4284 особи.
Серед країн Європейського Союзу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували в Італії – 10 149. Також лідерами є Франція (1784), Іспанія (1695) та Німеччина (1565).
У Сполучених Штатах зареєстрували 972 випадки інфікування.
За добу в Італії від коронавірусу померли 168 осіб. Кількість смертей у Франції за цей же час із 19 збільшилась до 33 випадків.
Загалом в Італії жертвами COVID-19 стала 631 людина, в Іспанії – 35, США – 23.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.