Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч
За время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: В то же время умерли от вызванных вирусом осложнений 4284 человека.
Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии – 10 149. Также лидерами являются Франция (1784), Испания (1695) и Германия (1565).
В Соединенных Штатах зарегистрировали 972 случая инфицирования.
За сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Количество смертей во Франции за это же время с 19 увеличилось до 33 случаев.
Всего в Италии жертвами COVID-19 стал 631 человек, в Испании – 35, США – 23.
Больше всего человек за сутки вылечились в Китае – 1372. В то же время за это время там обнаружили 22 новых случая заражения и 16 человек умерли.
Иран также остается лидером по темпам распространения болезни. За сутки там наличие COVID-2019 подтвердили в 881 человека. Вылечились – 337.
Кроме того, в Южной Корее в сутки зарегистрировали 35 новых больных. Однако из больниц выписали 129 человек.
Также впервые зафиксирован случай в Турции.
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Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.