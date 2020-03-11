Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч

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Среда, 11 марта 2020, 05:00

За время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В то же время умерли от вызванных вирусом осложнений 4284 человека.

Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии – 10 149. Также лидерами являются Франция (1784), Испания (1695) и Германия (1565).

В Соединенных Штатах зарегистрировали 972 случая инфицирования.

За сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Количество смертей во Франции за это же время с 19 увеличилось до 33 случаев.

Всего в Италии жертвами COVID-19 стал 631 человек, в Испании – 35, США – 23.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
  • 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Украинская правда
Темы: коронавирус США Италия


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