Коронавирус: в США почти тысяча случаев, в Италии более 10 тысяч

За время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: В то же время умерли от вызванных вирусом осложнений 4284 человека.

Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии – 10 149. Также лидерами являются Франция (1784), Испания (1695) и Германия (1565).

В Соединенных Штатах зарегистрировали 972 случая инфицирования.

За сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Количество смертей во Франции за это же время с 19 увеличилось до 33 случаев.

Всего в Италии жертвами COVID-19 стал 631 человек, в Испании – 35, США – 23.

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Напомним: