Лайнер Grand Princess: Канада евакуювала своїх громадян

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Середа, 11 березня 2020, 06:52

Канада евакуювала своїх громадян, які виявили бажання залишити лайнер Grand Princess. Раніше там зафіксували коронавірус.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на МЗС Канади

Деталі: Евакуйованих перевезли на військову базу у провінції Онтаріо.

Зазначається, що для цього використали літак замовлений урядом країни із США. Перед посадкою всі особи пройшли медогляд. Тих, хто мав симптоми коронавірусу, на літак не посадили. 

Усього евакуювали 228 осіб, хоча раніше повідомлялось, що на борту 237 громадян Канади. Наразі невідомо, чи 9 осіб відмовились залишити лайнер, чи у них виявили хворобу. 

"Після приземлення в Канаді пасажирів перевірили офіцери карантину на військовій базі "Трентон", після чого їх зустріли прикордонники. Евакуйовані пройдуть 14-денний карантин і такі самі процедури, що й громадяни, яких раніше евакуювали із китайського Уханя та Японії", – йдеться у повідомленні МЗС.

Що було раніше: Біля узбережжя американської Каліфорнії на круїзному лайнері Grand Princess у 21 пасажира був діагностований Covid-2019.

Згодом з'ясувалося, що на судні перебувають 49 громадян України. Всього на борту 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

49 українців на борту лайнера не мають ознак хвороби.

Українська правда
Теми: коронавірус Канада


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