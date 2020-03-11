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Лайнер Grand Princess: Канада эвакуировала своих граждан

Среда, 11 марта 2020, 05:52
Лайнер Grand Princess: Канада эвакуировала своих граждан

Канада эвакуировала своих граждан, изъявивших желание покинуть лайнер Grand Princess. Ранее там зафиксировали коронавирус.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на МИД Канады

Детали: Эвакуированных перевезли на военную базу в провинции Онтарио.

Отмечается, что для этого использовали самолет заказан правительством страны с США. Перед посадкой все лица прошли медосмотр. Тех, кто имел симптомы коронавируса, на самолет не посадили.

Всего эвакуировали 228 человек, хотя ранее сообщалось, что на борту 237 граждан Канады. Пока неизвестно, 9 человек отказались покинуть лайнер, или у них обнаружили болезнь.

"После приземления в Канаде пассажиров проверили офицеры карантина на военной базе "Трентон", после чего их встретили пограничники. Эвакуированные пройдут 14-дневный карантин и те же процедуры, что и граждане, которых ранее эвакуировали из китайского Уханя и Японии", – говорится в сообщении МИД.

Что было раньше: У побережья американского штата Калифорния на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.

Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Всего на борту 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

49 украинцев на борту лайнера не имеют признаков болезни.

Украинская правда
Темы: коронавирусКанада
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