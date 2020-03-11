НАЗК перевіряє Бабікова на конфлікт інтересів у розслідуваннях ДБР

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку щодо ймовірного конфлікту інтересів першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова, який раніше представляв в суді інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на документ, який є в розпорядженні редакції та джерела в НАЗК.

Деталі: Відповідно до закону "Про запобігання корупції", Нацагентство повинно перевірити, чи не вплине на об’єктивність та неупередженість розслідувань ДБР щодо Віктора Януковича той факт, що Бабіков був захисником президента-втікача. Адже, як відомо, у бюро нині передали провадження щодо злочинів в період Революції Гідності.

Як повідомили журналістам, підставою для перевірки стала заява народних депутатів від "Голосу".

Що було раніше: Як раніше виявило "Слідство.Інфо", попри публічні заперечення, Олександр Бабіков дійсно представляв інтереси Януковича в суді. Редакція отримала аудіозаписи із засідань, а також проаналізувала документи, які підтверджують те, що він був адвокатом президента-втікача.

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