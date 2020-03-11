НАЗК перевіряє Бабікова на конфлікт інтересів у розслідуваннях ДБР
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку щодо ймовірного конфлікту інтересів першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова, який раніше представляв в суді інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на документ, який є в розпорядженні редакції та джерела в НАЗК.
Деталі: Відповідно до закону "Про запобігання корупції", Нацагентство повинно перевірити, чи не вплине на об’єктивність та неупередженість розслідувань ДБР щодо Віктора Януковича той факт, що Бабіков був захисником президента-втікача. Адже, як відомо, у бюро нині передали провадження щодо злочинів в період Революції Гідності.
Як повідомили журналістам, підставою для перевірки стала заява народних депутатів від "Голосу".
Що було раніше: Як раніше виявило "Слідство.Інфо", попри публічні заперечення, Олександр Бабіков дійсно представляв інтереси Януковича в суді. Редакція отримала аудіозаписи із засідань, а також проаналізувала документи, які підтверджують те, що він був адвокатом президента-втікача.
Передісторія:
- 20 січня тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази на призначення заступників – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
- Конкурс на посади заступників директора ДБР був оголошений напередодні нового року і з порушенням законодавства. Бабікова також призначили всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків.
- Бабіков працював адвокатом в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, Бабіков особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.