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НАЗК перевіряє Бабікова на конфлікт інтересів у розслідуваннях ДБР

Середа, 11 березня 2020, 09:58
НАЗК перевіряє Бабікова на конфлікт інтересів у розслідуваннях ДБР

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку щодо ймовірного конфлікту інтересів першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова, який раніше представляв в суді інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на документ, який є в розпорядженні редакції та джерела в НАЗК.

Деталі: Відповідно до закону "Про запобігання корупції", Нацагентство повинно перевірити, чи не вплине на об’єктивність та неупередженість розслідувань ДБР щодо Віктора Януковича той факт, що Бабіков був захисником президента-втікача. Адже, як відомо, у бюро нині передали провадження щодо злочинів в період Революції Гідності.

Як повідомили журналістам, підставою для перевірки стала заява народних депутатів від "Голосу".

Що було раніше: Як раніше виявило "Слідство.Інфо", попри публічні заперечення, Олександр Бабіков дійсно представляв інтереси Януковича в суді. Редакція отримала аудіозаписи із засідань, а також проаналізувала документи, які підтверджують те, що він був адвокатом президента-втікача.

Передісторія:

  • 20 січня тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази на призначення заступників – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
  • Конкурс на посади заступників директора ДБР був оголошений напередодні нового року і з порушенням законодавства. Бабікова також призначили всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків.
  • Бабіков працював адвокатом в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, Бабіков особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.

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